BBB25: Delma detona Renata e a chama de "nariz em pé"

Delma durante conversa com Aline - (crédito: Reprodução: Globoplay)

A conversa entre Aline e Delma na casa do BBB25 rendeu críticas afiadas contra Renata. Delma não poupou palavras para descrever o que pensa da bailarina. “Eu disse desde o início. Ela não ia vir com aquela gola, com aquele queixão todo, se não estivesse imune”, disparou.

Aline comentou que já suspeitava que Renata poderia estar imune na semana. “Viu que eu falei que Renata poderia estar imune, sim?”, disse para Delma. A sister reforçou que Renata ficou calada para evitar ser votada. “Ela tava caladinha pra não ir pro Paredão”, afirmou.

Delma também relembrou que João ficou revoltado com o comportamento das sisters. Segundo ela, Renata trouxe a informação de que um dos brothers a acusou de interesse. “João mesmo tava revoltado com elas ‘a gente vai jogar só’ e eu ‘tenha calma, meu filho’”, contou.

A participante criticou Renata por mudar constantemente de grupo no jogo. “Passou dois meses pulando de quarto em quarto. Será que só meu santo não bateu com o dela?”, questionou Delma. Ela garantiu que nunca esteve errada sobre sua percepção da sister.

Se Renata a confrontar, Delma diz que não hesitará em reafirmar sua opinião. “Se ela me chamar, eu digo na cara dela: ‘Eu nunca estive errada quando meu santo não bateu com o seu. Quando disse que tinha o nariz em pé, você tem. Cuidado’”, concluiu.