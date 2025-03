BBB25: Parcial do nono paredão tem disputa acirrada e eliminação chocante

Mais um paredão do BBB25 foi formado, e as parciais já começaram a agitar a internet. A berlinda da semana conta com três participantes fortes, e a votação está dividida. O público agora acompanha a disputa voto a voto, que promete uma eliminação impactante. Será que teremos uma reviravolta nos próximos dias?

A líder da semana indicou Gracyanne Barbosa direto ao paredão. Com direito ao contragolpe, Gracyanne puxou João Gabriel, um dos gêmeos da edição. No entanto, ele conseguiu escapar ao vencer a prova Bate-Volta, garantindo mais uma semana na casa. Assim, a dançarina precisou enfrentar a berlinda sem poder se salvar.

A votação da casa teve como alvo Eva Pacheco, que seria salva pelo Bate-Volta, mas foi vetada por Vinícius e foi direto ao paredão. A segunda mais votada da casa foi Daniele Hypólito, que completou o trio de emparedados. A formação trouxe tensão, e os fãs se mobilizam para garantir a permanência de seus favoritos.

Segundo as primeiras parciais, Eva lidera a votação para sair, com 45,86% dos votos. Gracyanne aparece logo atrás, com 44,27%, deixando a decisão indefinida. Já Daniele, com apenas 9,87%, não corre riscos no momento. A disputa entre Eva e Gracyanne está apertada, e qualquer oscilação pode definir o resultado final.

Com números tão próximos, o paredão segue imprevisível e promete fortes emoções. A torcida de cada participante está mobilizada para virar o jogo até terça-feira. A pergunta que não quer calar: quem será o próximo eliminado do BBB25?