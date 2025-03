BBB25! Aline detona atitude de Renata: "cadê a compaixão?"

A formação do Paredão no BBB25 gerou tensão entre os brothers, e o pós-votação foi marcado por novas tretas. Um dos momentos mais comentados foi a insatisfação de Aline com Renata, que teria rido alto enquanto ela cumpria o castigo do Monstro.

Em conversa com Guilherme, Aline desabafou sobre a atitude da colega de confinamento. “Eu tava no Monstro e Renata aqui fora com risada alta”, reclamou. Segundo ela, a situação a deixou desconfortável, principalmente pela falta de empatia de Renata.

Aline afirmou que, mesmo que alguém deseje a eliminação de um participante, não precisa tornar a experiência pior. “Cadê a compaixão que a gente fala tanto? Mesmo que você deseje que uma pessoa saia do jogo, ela não precisa tornar aquela situação ainda mais desconfortável”, disse.

A postura de Renata não incomodou apenas Aline, mas também outros brothers. “Achei desagradável, e eu não fui a primeira a comentar. Daqui a pouco, Vinícius comentou alguma coisa: ‘essa risada toda, pra quê?’”, revelou Aline. Para ela, a atitude passou do limite.

Aline destacou que, se apenas ela tivesse reclamado, poderiam dizer que era apenas incômodo pelo Monstro. No entanto, a situação foi notada por mais pessoas. “E ela deu uma risada mesmo tipo ‘HAHAHA’”, reforçou a sister, demonstrando seu descontentamento com a rival.