Mãe de Neymar processa ex-namorado, Tiago Ramos, após grave acusação

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, entrou com uma ação judicial contra Tiago Ramos, seu ex-namorado. O processo foi motivado por publicações feitas por Tiago no Instagram no ano passado, onde ele a acusou de traição e fez comentários ofensivos sobre seus relacionamentos.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Léo Dias, os advogados de Nadine alegam que as declarações do ex-A Fazenda ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. No documento, a defesa argumenta que as falas de Tiago podem ter consequências legais por atingirem a honra da empresária.

No processo, a mãe do craque solicitou que Tiago responda a 12 perguntas formais sobre as acusações. Entre elas, está a questão sobre sua motivação para expor Nadine anos após o fim do relacionamento. “Qual foi a intenção do Requerido ao fazer tal divulgação para o público?”, questiona a defesa.

O pedido de explicações foi registrado em 4 de outubro de 2024, apenas dois dias após as postagens de Tiago. No entanto, até o momento, o influenciador não respondeu aos contatos judiciais e segue sem se manifestar oficialmente sobre o caso.

Diante do silêncio do ex-namorado, Nadine pode levar o caso adiante e buscar novas medidas legais. A situação reforça o conturbado histórico entre os dois, que viveram um relacionamento marcado por polêmicas e idas e vindas.