Modelo que expôs Neymar comenta possível gravidez do jogador

Após uma série de polêmicas envolvendo Neymar e uma festa com várias mulheres, uma delas acabou se destacando. Nayara Macedo, conhecida como Any, deu uma entrevista a Léo Dias e revelou detalhes do encontro com o jogador, ganhando repercussão nas redes sociais.

A modelo chamou atenção especialmente por falar sobre a “performance” do atleta na cama. Com o engajamento em alta, Any decidiu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, onde seguidores enviaram mensagens sobre seu envolvimento com Neymar.

Entre as perguntas, uma internauta comentou de forma inusitada. “Menina, estou aqui torcendo para você ter um filho do Neymar”, escreveu a seguidora, insinuando a possibilidade de uma gravidez. A questão gerou curiosidade entre os fãs.

No entanto, Any respondeu de maneira descontraída e garantiu que não há chances de isso acontecer. “Gente, fica tranquilo, que eu fiz xixi logo em seguida. E quando você faz xixi logo depois, você não engravida”, afirmou a modelo, mostrando confiança na sua afirmação.

A declaração, no entanto, gerou repercussão e brincadeiras nas redes sociais. Muitos internautas apontaram que a explicação dela não tem embasamento científico, enquanto outros ainda duvidam se Any de fato teve relações com o atleta.