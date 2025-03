Ex-BBB Kerline expõe bastidores de consulta com psicóloga do reality

Kerline Cardoso acabou revelando informações confidenciais do Big Brother Brasil. A influenciadora, que fez parte do elenco do BBB21, contou detalhes de como são as consultas com a psicóloga do programa. Durante a sua participação no programa "A Hora do VT", da Dia TV, a beldade revelou como são feitos os atendimentos.

Na ocasião, a ex-BBB foi questionada se a pessoa por trás da psicóloga seria o Boninho, que na época, atuava como o famoso "Big Boss". "Não, não é. Inclusive, ela é muito boa. É uma videochamada, uma telinha”, revelou.

A influenciadora ainda contou quanto tempo levam as consultas: “A minha, no caso, eu já me 'embruaquei' mesmo, porque eu falei ‘putz, saí’. O que ela falou ali… Dá pra pescar, se você for minimamente [atento]. Aí eu já sabia que eu ia sair mesmo, sabia assim, na minha cabeça, na minha mente”, disse.

Em seguida, a moça opinou sobre a edição atual. "Parece que as pessoas mesmo, o elenco escolhido, não teve uma personalidade muito radiante, entendeu? Mas pra continuar sendo relevante aqui fora. Então, não foi relevante lá dentro e não está sendo aqui fora. Porém, as pessoas acham que o dinheiro vai cair do céu, que vai sair e se tornar a pessoa mais famosa do Brasil”.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da influenciadora: "A única primeira eliminada que ficou mais conhecida que muitos bbbs que foram longe", "Ela mostrando que o BBB, como sabemos, é pura enganação, tudo manipulado. A gente finge que acredita que essas votações funcionam".