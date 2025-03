Neymar e Bruna Biancardi ignoram rumores de traição e curtem dia em família

Bruna Biancardi e Neymar parecem que estão vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Após todo o imbróglio envolvendo uma suposta traição do jogador, o casal surgiu, nesta quarta-feira (19), juntos. Na companhia de Mavie, Neymar publicou os registros do passeio.

Apesar de toda a repercussão do caso envolvendo o atleta, o jogador compartilhou em seu Status do Instagram que está tudo bem com a família. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre os últimos acontecimentos na vida do casal.

"Se organizar direitinho, cada um cuida da sua vida e ainda sobra tempo pra hidratar o cabelo.", "Será que quando as filhas dele crescerem ele vai aceitar os homens metendo chifres nelas?", "Dá impressão que ele usa ela pra ter uma imagem melhor".

Para quem não acompanhou, Neymar Jr foi acusado de frequentar uma festinha particular com garotas de programa, no último dia 10 de março. De acordo com o colunista Léo Dias, o famoso teria chegado no local por volta das 22h e saído no dia posterior.

A assessoria do atleta, entretanto, negou que Neymar tenha comparecido ao local. Além do jornalista, Any Awuada, uma das garotas de programa que esteve no evento, confirmou que teria dormido com o famoso na companhia de mais uma pessoa.