Letícia Sabatella é desmascarada por proprietária de abrigo de animais

O imbróglio envolvendo Letícia Sabatella e a adoção dos seus cachorros sem a sua permissão ganharam novos desdobramentos, na tarde desta quinta-feira (20). De acordo com a dona do abrigo, para onde os animais foram levados e adotados, a atriz teria sido negligente com os pets.

“Vim me pronunciar sobre os ataques que estamos sofrendo sobre ter doado cães com tutores. Então, vamos lá: essa história tem várias camadas, várias nuances. Primeiro, sou moradora de Jacarepaguá e como esses animais vieram parar aqui no nosso projeto?”, disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em seguida, a mulher afirmou que a atriz se equivocou quanto a moradia dos animais. "Outro ponto: eu fui acusada de estar divulgando uma informação, uma inverdade, sobre o fato de os cães terem morado comigo."

"Fui questionada que o cachorro não morou comigo quando jovem. Ele morou comigo quando ele era filhote, adolescente e agora que ele é adulto. Sobre isso, vou deixar aqui algumas provas para que vocês cheguem as suas próprias conclusões”, pontuou.

E completou: “Eu sou dona de pet. E uma coisa que eu falo: quando o meu cão se machuca, sofre um acidente, qual a medida que deve ser tomada? Eu corro pra clínica veterinária, espero dar bicho pra eu tomar algum tipo de atitude?"

"Porque, assim, se eu sou tutora e estou vendo esse meu animal ferido, eu vou esperar dar miíase [doença parasitária causada pela infestação de larvas de moscas na pele ou em outros tecidos de animais] pra socorrer? Vou esperar meu cachorro ficar magro?”, concluiu.

Entenda o caso

Para quem não acompanhou, Letícia Sabatella veio a público, na última quarta-feira (19), expor que os cachorros que estavam sob a sua tutela teriam sido doados para uma família sem o seu consentimento. A atriz chegou a acionar a polícia e registrar uma queixa na delegacia da Taquara sobre o caso.