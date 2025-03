Gracyanne Barbosa tem cachê do BBB25 penhorado por dívidas

Gracyanne Barbosa tem cachês do BBB penhorados - (crédito: Reprodução TV Globo)

A Justiça não perdoou e penhorou os cachês que Gracyanne Barbosa ganhou no BBB 25. Eliminada na última terça-feira (18), a musa fitness se viu em um novo desafio: pagar as dívidas. A dançarina, entretanto, não está sozinha, ela e o ex-companheiro, Belo, estão sendo processados por falta de pagamento de aluguel.

De acordo com o colunista Rogério Gentile, a Justiça determinou que os cachês e eventuais prêmios pagos pela TV Globo à Gracyanne Barbosa sejam penhorados. “Oficie-se à Rede Globo para que, em caso de existência dos valores, promova o bloqueio de saque, até o limite do valor desta execução (R$ 757.526,30)”, informou uma parte do documento judicial.

Segundo informações, Belo, Gracyanne e a empresa "Central de Shows e Eventos" estão sendo cobrados por uma dívida estimada em mais de R$ 750 mil. A cobrança é devido a falta de pagamentos do aluguel de um imóvel residido pelos famosos em São Paulo.

Com base no contrato de locação da casa, assinado pela empresa, em novembro de 2017, a quitação das mensalidades foram interrompidas após pouco mais de um ano de moradia. O ex-casal foi despejado e precisou deixar o imóvel, em 2019.