BBB25: Gêmeo grita por Vitória Strada durante sonho perturbador; Veja vídeo

Os momentos de descanso de João Pedro não foram mais os mesmos depois que entrou para o BBB 25. Após protagonizar um atrito com Eva durante a festa do Líder Guilherme, o brother sonhou com Vitória Strada. Nas imagens, o irmão gêmeo de João Gabriel, grita pela sister e pede por respeito.

Nas redes sociais, o vídeo ganhou grande repercussão. Apesar de chamar pela atriz em alto e bom som, internautas tentaram decifrar o que João Pedro teria dito no decorrer da frase. Dormindo ao lado do irmão, o participante grita: "Vitória, você me respeite..." o restante está incompreensível.

"Meu irmão também é assim, sonha falando até sai andando pela casa ou quer pular a janela", "'Vitória você não responde mais a esse corpo' foi isso que ele falou?”, "Vivem falando dela nas costas, e a obsessão agora é até no sonho", "Ainda bem que no sonho esqueceu a Eva...".

Durante a madrugada desta quinta, o participante teve um breve atrito com a aliada Eva. Segundo João Pedro, a sister mudou o comportamento. Ele ainda acusou a bailarina de estar se achando a 'bichona', mas que a ex dele é 10 vezes melhor que ela.

"Eu já peguei 10 vezes muié mais bonita que ela. Ela acha que ela é bichona? Não é ninguém! Porque minha ex-namorada... É médica e é 10 mil vezes melhor que ela. Ela acha que é a mulher mais top. Ela é nada do que eu já peguei!", disparou o brother.