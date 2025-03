Gracyanne Barbosa revela a pior notícia que recebeu após deixar o BBB25

O pós BBB 25 de Gracyanne Barbosa tem tido uma grande repercussão na web. A musa fitness, a convite da rádio Globo, foi ao ar para todo o Brasil, na manhã desta quinta-feira (20). A participação da ex-BBB trouxe grandes revelações para o público.

Durante o bate-papo, Gracyanne Barbosa revelou qual foi a pior notícia que recebeu. "Olha eu estou precisando de uma granja. Eu saí, e a pior notícia que eu recebi foi o preço do ovo. E a culpa não é nem minha porque nem ovo eu estava comendo", disparou a beldade aos risos.

Vale lembrar que enquanto a beldade estava confinada, o cantor Belo usou as redes sociais para anunciar a morte de um dos cachorros da musa. Em seu perfil do Instagram, o artista lamentou a perda e compartilhou um mensagem com uma foto ao lado do animal.

Giovanna Jacobina, por sua vez, irmã de Gracyanne Barbosa e médica veterinária informou que o animal enfrentava problemas de saúde relacionadas à idade, como por exemplo: doenças articulares e disfunção cognitiva.

Nas redes sociais, os internautas relembraram a morte do animal e comentaram sobre as declarações da beldade: "E eu pensando no sofrimento que ela teria ao saber de seus pets", "Um cachorro dela faleceu e o outro sumiu. E ela vem me falar que a pior notícia é sobre ovo?", "Estava comendo não, estava devorando, isso sim".