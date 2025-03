Xuxa revela que criou regra polêmica da Globo

Xuxa revelou que foi responsável por uma das regras mais polêmicas da Rede Globo: a exclusividade dos artistas contratados. Durante sua participação no programa de Patrícia Abravanel, no SBT, a apresentadora contou que, após uma aparição sua no Programa da Hebe, a emissora carioca passou a exigir autorização prévia para que seus funcionários participassem de programas de outras redes.

O episódio aconteceu quando Xuxa foi convidada para o programa de Hebe Camargo, no SBT. Naquela noite, a Globo perdeu na audiência. O então diretor da emissora, Boni, teria comentado: "Ontem a gente perdeu no Ibope à noite com duas loiras, e uma delas era minha", referindo-se à Rainha dos Baixinhos. O impacto da derrota levou a Globo a endurecer suas regras.

“A partir daquele dia, o contrato de todo mundo na Globo foi mudado, e tinha que pedir permissão... a culpa foi minha”, revelou Xuxa durante o Programa Silvio Santos. A mudança passou a impedir que artistas da emissora participassem de atrações concorrentes sem autorização, consolidando uma prática que durou anos na televisão brasileira.

Apesar da polêmica, Xuxa guarda boas lembranças de sua participação no programa de Hebe. "Ficava muita gente fora do estúdio, e colocaram monitores para as pessoas verem. Teve um Ibope muito grande porque Hebe anunciou muito. Fiquei muito feliz porque sempre amei a Hebe de paixão", afirmou, relembrando o carinho e a admiração que sempre teve pela apresentadora.

Além de compartilhar histórias de sua carreira, Xuxa também recebeu homenagens no programa. Fãs e sósias prestaram tributos à apresentadora, e uma réplica da icônica nave usada em seus programas foi construída especialmente para a ocasião, resgatando a nostalgia dos tempos de Xou da Xuxa.