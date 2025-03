Troca de farpas entre Rodrygo e Paredes em campo viraliza; Assista

O vexame que a seleção brasileira passou, na última terça-feira (25), ganhou repercussão mundo afora. Não bastasse a goleada, "Los Hermanos" decidiram provocar os jogadores em campo. Dentre as tretas que rolaram durante os 90 minutos de jogo, a troca de farpas entre Rodrygo e Paredes continua rendendo na web.

Após uma leitura labial, foi possível decifrar os insultos entre os atletas: "Você é muito ruim para Leandro Paredes", gritou o craque do Barcelona. "Eu tenho duas Copa América e uma Copa do Mundo, e você zero", disparou o argentino gesticulando com a mão.

Além de Rodrygo, Raphinha também sofreu provocações por parte do zagueiro e capitão argentino Nicolás Otamendi durante a partida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Após uma cobrança de falta de Tagliafico, o brasileiro deu um encontrão no lateral.

Minutos depois, o defensor argentino gesticulou que Raphinha fala muito. Para quem não entendeu, o argentino estava fazendo referência à declaração feita pelo brasileiro durante uma entrevista à "Romário TV". No bate-papo, Raphinha afirmou que a partida seria de "porrada neles".

"Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles, dentro e fora do campo se tiver que ser. Vou fazer o gol, vou com tudo. Que se f**** eles", disparou o brasileiro.