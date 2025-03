Câmara aprova projeto de lei baseado em Larissa Manoela; entenda

A Câmara dos Deputados aprovou, na última terça-feira (25), o projeto de lei que destaca "condutas abusivas" da parte dos pais em relação ao patrimônio dos filhos. A ideia foi baseada no caso envolvendo a atriz Larissa Manoela, que viveu momentos conflituosos em 2023 com os responsáveis legais.

De acordo com a deputada federal Silvye Alves (União-GO), o projeto visa que em até dois anos depois de atingir a maioridade, os filhos poderão exigir dos pais a prestação das contas ligadas à gestão e administração que eles exerceram sobre os seus bens ao longo dos anos.

Para quem não acompanhou, durante uma entrevista exclusiva para o "Fantástico", a artista expôs detalhes sobre a gestão de seu patrimônio, alegando que pais, Gilberto e Silvana Elias dos Santos, limitavam o acesso ao seu próprio dinheiro.

Em conversa com a repórter Renata Capucci, a artista detalhou como aconteceu o rompimento familiar. “Eu apenas queria entender esse assunto. Eu não tinha ideia do que eu recebia e do que estava sendo pago”, revelou a famosa.

Após finalizar a parceria com os pais, Larissa Manoela passou a gerenciar a sua própria carreira. Na época, ela abriu mão do patrimônio estimado em R$ 18 milhões.