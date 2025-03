Aline revela como ficará a relação com Diogo Almeida após o BBB 25

A participação de Aline Patriarca, no programa "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (26), trouxe grandes revelações para o público. Durante um bate-papo com Ana Maria Braga, a baiana comentou sobre o romance que viveu ao lado de Diogo Almeida no BBB 25.

Após ser questionada sobre o futuro da relação, a policial expôs um momento conflitante sobre o ator. Aline afirmou que recebeu conteúdos do filho de dona Vilma, supostamente, brindando a sua saída. A ex-BBB afirmou que não entendeu a atitude do ex-affair e que gostaria de conversar sobre o episódio.

"Eu fiquei na dúvida porque o pessoal me mostrou um vídeo dele levantando uma taça nos Stories. Eu fiquei na dúvida se ele estava comemorando a minha saída ou se estava comemorando alguma outra coisa", revelou a policial.

Momentos depois, Diogo Almeida veio a público explicar que não estava comemorando a saída da policial. "Oi pessoal, ontem eu fui dormir super tarde. Estou recebendo aqui muitas mensagens. Fizeram afirmações completamente fora de contexto. Estão dizendo que eu estava brindando a saída da Aline", iniciou.

"Fui em um restaurante que eu adoro ir na madrugada, pedi um suco que eu também adoro. E as pessoas estão dizendo que eu estava brindando a saída da Aline. Eu não estava brindando a saída da Aline. Eu torço para que a Aline tenha muito sucesso na vida dela. Eu tenho muito respeito pela Aline", concluiu.