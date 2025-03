Aline Patriarca massacra dona Vilma e manda recado afrontoso: 'Falsa'

Fora do BBB 25, Aline Patriarca recebeu uma enxurrada de informações que não teve acesso enquanto confinada. Dentre elas, as polêmicas declarações de dona Vilma sobre a sua conduta dentro do reality. Em conversa com Ana Maria Braga, a policial revelou estar decepcionada com "Vilmoca".

Durante o tradicional café da manhã no programa "Mais Você", a ex-sister demonstrou estar decepcionada com a mãe de Diogo Almeida. "Não fazia ideia, principalmente, que ela seria capaz de fazer comentários tão pesados."

"Inclusive, tiveram comentários que eu vi que tentaram me invalidar como mulher, e dona Vilma sendo uma mulher, mãe... Foi decepcionante. Principalmente uma fala que ela diz, assim: 'era uma pessoa para curtir um ou dois dias e depois dar uma risada, tipo ter amizade porque ela era engraçada'. Acho que nenhuma mulher, nenhuma pessoa merece esse tipo de comentário", disse.

Na ocasião, a policial foi questionada sobre os confinados. "Quem é a pessoa mais falsa da casa?", perguntou a apresentadora. Sem pensar duas vezes, a ex-sister respondeu: "Sem dúvidas, a dona Vilma", comentou ela aos risos.

Em seguida, Aline opinou que João Pedro estaria se escondendo no jogo. "Porque ele não consegue travar outros embates. Vejo que ele tem algumas pessoas que ele não se relaciona tanto, vejo que ele não concorda com muita coisa, mas não se posiciona... Acho que eles miraram em mim e foram eternamente nessa trajetória, aí, não mudaram mais", disse.