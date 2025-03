MC Mirella manda recado para garota de programa após polêmica com Neymar

MC Mirella usou as redes sociais para criticar Any Awuada. Sem citar nomes, a funkeira comentou sobre a plataforma de conteúdo adulto que a jovem presta serviço. Além disso, a ex-A Fazenda citou a polêmica envolvendo o jogador Neymar, na última terça-feira (25), e criticou a influenciadora.

"Quer fazer marketing. Fica usando o nome do menino para fazer marketing. Inventa o que não é verdade. Fora que eu assinei, eu vi e não tem nada demais. Não tem nada, promete tudo e não entrega nada", disparou MC Mirella.

Para quem não acompanhou, Any Awuada afirmou que teria ficado com Neymar Jr durante uma festinha particular com garotas de programa, no último dia 10 de março. A suposta traição foi noticiada pelo apresentador Léo Dias.

Durante a sua participação no programa "Fofocalizando", a moça de 25 anos contou que além dela, Neymar Jr teria ficado com outra garota de programa. Any ainda expôs detalhes da noitada que passou com o jogador. Segundo ela, o atleta não teria usado preservativo no ato sexual.

Por fim, Léo Dias veio a público se retratar com Neymar Jr e Neymar Pai afirmando que Any Awuada não apresentou provas contundentes que acusassem o atacante do Santos. Na última segunda-feira (24), a moça compartilhou que foi acionada pela Justiça, entretanto, não revelou quem seria o autor.