Belo, Larissa Manoela e mais: Aline Patriarca é ovacionada por famosos

O pós-BBB de Aline Patriarca está cheio de surpresas. A ex-sister foi ovacionada pelos famosos na tarde desta quarta-feira (26), nos estúdios da TV Globo. De Larissa Manoela a Belo, teve artista revoltado com o resultado do 10º Paredão.

Como foi o caso de Luis Miranda, o ator fez questão de demonstrar a sua insatisfação com a saída da concursada. Em seu perfil do Instagram, o baiano gravou Stories com a policial e comentou que está muito chateado.

"Gente, muito put*, muito chateado, eu estou aqui muito chateado. Mas é o seguinte, você saiu de casa e a gente vai aproveitar você aqui fora. A gente vai criar cada dia um barraco nosso. A gente vai mandar muita pomba suja embora. Torci muito por você", comentou o ator.

Momentos depois, Larissa Manoela comentou que estava caminhando pelos estúdios e ao se deparar com Aline, não resistiu e gritou pela policial. "Inveja para você que eu encontrei a Aline. Não era para ela ter saído, era para ter ficado. Fizemos o maior show quando encontramos com ela aqui", disse a atriz.

Além desses, o músico Belo também aproveitou para tirar uma selfie ao lado dela. Para quem não acompanhou, a ex-sister deixou o programa com mais de 50% da média dos votos. A briga foi entre as torcidas dela com as bailarinas. Maike acabou vencendo o embate.