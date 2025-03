Dudu Borges: saiba quem é o novo namorado de Deborah Secco

Um dos nomes mais conceituados do segmento musical, Dudu Borges, de 42 anos, é também o mais novo namorado de Deborah Secco, de 45 anos. De acordo com a assessoria da atriz, o relacionamento é verdade, entretanto, não foi informado há quanto tempo os pombinhos estão juntos.

Para quem não conhece, Dudu Borges é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. Eduardo Borges de Souza, como foi registrado na sua certidão de nascimento, é bastante conhecido no cenário sertanejo. O músico é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Dentre os artistas com quem atuou está Michel Teló e a dupla Jorge&Mateus. O compositor carimbou hits como: "Ai Se Eu Te Pego" e "Os Anjos Cantam". Além de fechar contratos com Gusttavo Lima, MC Daniel, Luan Santana e o grupo "Menos é Mais".

Antes mesmo de trabalhar com grandes nomes do mercado da música, ainda no início da carreira, Dudu Borges foi tecladista, compositor e produtor musical de uma banda de rock cristão conhecida como "Resgate".

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a semelhança do rapaz com Luciano, da dupla "Zezé Di Camargo & Luciano". "Achei a cara do Luciano (Zezé di Camargo)", "Essa aí é mais rodada que pneu de carreta", "Ele é a cara do namorado do Carlinhos Maia, também é parecido com o Luciano da dupla Zezé".