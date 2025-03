Camila Queiroz expõe cobrança por ter seios pequenos: 'Fiquei doente'

Camila Queiroz desabafou sobre a pressão que sofreu ao longo da carreira no mundo artístico. Hoje, casada com Klebber Toledo, a atriz expôs que a obsessão pela magreza e um corpo perfeito sempre tiveram em seu caminho. A famosa ainda contou que é constantemente cobrada para colocar silicone.

Dona de uma beleza única, Camila contou que a vida nem sempre foi um mar de flores. "Olha, quando eu era modelo, tinha muita coisa de ter que emagrecer, de ser muito magra e tal, apesar de já ser uma pessoa com biotipo de corpo magro. Sempre tive a pressão de emagrecer mais, sempre tive que lidar com isso", disse em entrevista ao "Gshow".

A atriz revelou que nunca deixou a pressão tomar conta dos seus pensamentos. "Mas nunca fiquei doente, nunca passei de nenhum limite por causa disso. Muito pelo contrário, era tão natural e do meu biotipo que, graças a Deus, eu não precisava fazer tanto esforço para me encaixar no padrão da modelo que eles esperavam que eu fosse”, detalhou.

“Acho que todos nós, a gente fica se acostumando a se ver nessas imagens com filtros na internet, acho que ela também é uma grande responsável por tanta pressão estética hoje em dia. Eu tive esse momento de me questionar, de falar: 'Hum, será que eu tenho que mexer em mim? Será que eu não tô bonita?' Mas logo passou, e graças a Deus eu não caí nessa.”

Ela ainda frisou que está satisfeita com o corpo apesar dos julgamentos. “Como silicone, que todo mundo me cobra que eu deveria colocar silicone para ficar mais bonita. Eu, graças a Deus, tô muito feliz com o meu corpo, tô muito satisfeita hoje. Eu não posso te dizer sobre amanhã, não sei o que pode acontecer amanhã”, disse.