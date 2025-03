BBB25: Líder Maike define sua indicação ao Paredão

Maike no apê do líder - (crédito: Reprodução: Globo)

O BBB25 entrou oficialmente no modo turbo esta semana, e a disputa pelo prêmio final se intensifica. Na última quarta-feira (27), Maike venceu a Prova do Líder e já começou a traçar sua estratégia para a formação do novo Paredão. O brother tem dois nomes em mente para indicar.

Durante uma conversa com aliados, Maike revelou que ainda não tem uma decisão final, mas considera duas opções. “Eu não vou indicar o Diego. Ou eu vou indicar a Dani, ou vou indicar a Dona Delma. Tô pensando ainda…”, disse o líder, demonstrando indecisão.

Além disso, Maike cogita um plano estratégico para tentar influenciar os votos da casa. “O Vini já tá, mas talvez possa puxar alguém. Se eu indicar a Delma, vocês tinham que ir na Dani. Cinco votos nela”, declarou, articulando possíveis combinações para a berlinda.

Vale lembrar que, como o reality está em modo turbo, as movimentações serão rápidas. Ainda hoje, acontecerá a Prova do Anjo, seguida pela formação do Paredão. O jogo acelera e promete fortes emoções nos próximos dias.

Com a eliminação marcada para o domingo, os brothers precisam pensar rápido. Quem será o indicado de Maike e como a casa vai reagir? O BBB25 entra em sua reta decisiva com estratégias cada vez mais afiadas.