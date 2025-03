BBB25: Irmãos Hypólito se revoltam com fala de João Gabriel

O BBB25 pegou fogo após a Prova do Líder de ontem, com um desentendimento entre Maike, João Gabriel, Diego Hypólito e Dani. Tudo começou quando Maike fez um comentário chamando Dani de “leva e traz”, o que a deixou incomodada. No fim da disputa, a sister decidiu tirar satisfação com ele, mas Diego e João Gabriel se intrometeram na conversa.

A situação piorou quando João Gabriel insinuou que Dani estava querendo “aparecer no jogo agora”, o que a deixou revoltada. Na área externa, ela desabafou: “Se o público me deixou aqui nos paredões que eu fui, é porque viram algo no meu jogo. Se eu não estivesse valorizando estar aqui, já teriam me tirado na primeira semana”.

Diego também não gostou da fala de João Gabriel e rebateu com indignação. “Tomara que me botem direto no Paredão, porque eu quero falar tudo que preciso falar! ‘Comecei a aparecer agora’? Olha quem tá falando!”, disse ele, demonstrando sua frustração com a situação.

Mais tarde, em conversa com Vitória e Delma, Diego seguiu irritado e criticou Maike, dizendo que ele tem uma postura apagada no jogo. “As falas são sempre montadas, sempre as mesmas coisas. Você pode aparecer a hora que quiser, meu amor. Você tá no BBB! Inclusive ele, que era uma pessoa apática no jogo”, disparou Diego.

A discussão ainda envolveu Vinicius, que lembrou que João Gabriel costuma relembrar momentos antigos. “Ele que traz até hoje no Sincerão que Diego é amigo de ex-BBB, que falou com coach”. Irritado, Diego ironizou: “Caraca, tive 72 dias de jogo!”. No final, Delma aconselhou: “Respira, te deita! Amanhã a gente fala sobre isso”.