Sophie Charlotte e Xamã são flagrados juntos e fãs apontam reconciliação

Xamã e Sophie Charlotte foram flagrados juntos na festa de aniversário de Anitta, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira. Apesar de chegarem separados ao evento, um vídeo postado pela própria cantora mostrou os dois aproveitando a comemoração lado a lado, reacendendo os rumores de uma possível reconciliação.

O casal havia anunciado o término no início de março, após um breve relacionamento. Desde então, seguiram caminhos separados e evitaram comentar sobre a separação. No entanto, a reaproximação na festa de Anitta fez com que os fãs voltassem a especular sobre uma volta.

Durante o carnaval, Xamã e Sophie foram vistos curtindo a folia em locais distintos. A atriz apareceu em uma festa no camarote Arpoador, cercada de amigos, enquanto o cantor foi fotografado sozinho na Marquês de Sapucaí. Isso reforçou a ideia de que o rompimento era definitivo.

Nas redes sociais, os internautas não deixaram o flagra passar despercebido. “Talvez nem tenham se separado mesmo”, comentou uma seguidora. Outro usuário foi mais crítico: “A mulher era bem casada, depois de velha está passando uma vergonha dessa”. A repercussão do reencontro tomou conta da web.

Até o momento, nem Sophie nem Xamã se pronunciaram sobre o assunto. Enquanto isso, os fãs seguem curiosos para saber se a festa de Anitta marcou apenas uma amizade ou se o casal está realmente dando uma nova chance ao romance.