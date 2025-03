Edu Guedes rebate acusações de ex de Ana Hickmann sobre traição

Edu Guedes quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as acusações feitas por Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann. O chef e apresentador garantiu que nunca teve qualquer envolvimento amoroso com a loira enquanto ela ainda era casada. “Isso nunca aconteceu e nunca faria algo assim”, afirmou, rebatendo as declarações do empresário.

Além de negar as acusações, Edu revelou que já acionou seus advogados para lidar com a situação. Em tom de desabafo, ele ainda alfinetou Alexandre, demonstrando total desprezo pelo ex-marido de Ana. “Para mim, Alexandre nem existe”, disparou o chef durante sua participação no podcast Papagaio Falante, nesta semana.

Edu reforçou que sempre respeitou Ana Hickmann e que as acusações são infundadas. “Fui atacado de forma gratuita porque nunca fiz nada de errado. Sempre respeitei a Ana, não é de agora. Eu nunca faria isso na minha vida. Pra quê fazer o mal para o outro? E Ana nunca daria margem para isso. Eu convivia com ela como amigo e via como ela sempre se colocou”, explicou.

Ao ser questionado sobre uma possível reconciliação com Alexandre, o chef demonstrou indiferença. Além disso, comentou sobre as eleições de 2024, na qual Correa se candidatou e recebeu cerca de 2 mil votos, um ano após ser acusado de violência doméstica. Para Edu, o resultado nas urnas refletiu a visão pública sobre o empresário.

“Não sou ninguém para julgar. O julgamento vem do público quando alguém se candidata. Acho que nem o pessoal do próprio prédio votou nele, talvez nem a família. Se você erra uma vez, pode pedir desculpa. Mas quando isso se repete, a vida dá as respostas. A melhor resposta, nesse caso, é a Justiça. Se nem a própria pessoa tem algo positivo a dizer de si mesma, quem sou eu para falar?”, finalizou.