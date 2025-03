BBB25: Nova parcial crava eliminação dramática de participante no Paredão

O 12º Paredão está prestes a eliminar mais um participante do BBB 25. Diego Hypolito, Vilma e Vinícius estão disputando a permanência no jogo. A escolha do público decidirá quem segue no game e quem dará adeus ao sonho de se tornar um novo milionário.

De acordo com a Enquete Uol, dona Vilma lidera a preferência do público. A mãe de Diogo Almeida aparece com 55,69% dos votos. Em seguida, Vinícius, com 42,34% dos votos. E por último, longe da zona de perigo, vem Diego Hypolito, com 1,97% dos votos.

Para quem não acompanhou, Diego caiu direto na berlinda indicado pelo líder da semana, Maike. “Vou indicar o Diego. A gente vem tendo um embate desde o começo do programa e no último Sincerão que teve ele trouxe coisas lá do começo do programa", disse o nadador.

E seguiu com as declarações. "Quase 10 semanas depois pra vir me questionar sobre coisas que já tinham até sido resolvidas. Aqui dentro da casa eu acho que ele se esquiva muito dos embates, dos conflitos e por isso motivo vou indicar ele”, concluiu.

Pela casa, dona Vilma foi a mais votada. A mãe de Diogo, por sua vez, teve o contragolpe e puxou Vinícius para enfrentar o Paredão. Vale lembrar que a sister já protagonizou embates com o baiano e a sua dupla, Aline Patriarca.