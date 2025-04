Diogo revela detalhes de conversa com Aline ao vivo na TV Globo

Será que o romance dentro da casa mais vigiada do Brasil vai continuar aqui fora? Em conversa com Patrícia Poeta, Diogo Almeida revelou que finalmente conversou com Aline Patriarca. Durante a exibição do programa "Encontro", o ator contou alguns detalhes inéditos do diálogo.

"Era importante ter essa conversa. A gente precisava falar sobre alguns assuntos e situações que ocorreram na casa e não tinham sido conversadas ainda", iniciou o artista, que saiu do reality brigado com a policial. Momentos antes da eliminação, o casal discutiu por causa de lentilhas.

Apesar de não demonstrar ressentimento, o filho de Vilma não garantiu se o romance entre eles terá algum futuro. "Está tudo bem e vamos lá. Vida que segue, vamos ver como as coisas vão seguir. A gente realmente se relacionou dentro do BBB, rolou uma atração muito forte e vivemos algo muito bonito lá dentro", contou.

Diogo, entretanto, revelou qual o sentimento que prevalece pela baiana do lado de fora da casa. "Aqui fora eu tenho um carinho pela Aline, muito respeito. O futuro eu não sei. Mas a gente segue tendo um respeito pelo outro", afirmou.

Além de Aline, Diogo também falou sobre a trajetória da mãe, Vilma, no BBB 25. "A nossa relação é muito preciosa e o Brasil pôde conhecer um pouquinho do que a gente troca aqui fora. Tenho muito orgulho de você, muito orgulho da sua trajetória aqui fora e de tudo que você viveu lá dentro", contou.