BBB25: Eva demonstra decepção com gêmeos e diz preferir conviver com Aline

Se decepção matasse, Eva já estaria enterrada em um caixão. Desde que saiu do BBB 25, no último domingo (30), a bailarina vem recebendo uma enxurrada de informações. Eliminada com 51,35% da média dos votos, a ex-sister reviu algumas cenas em que foi xingada e difamada pelos irmãos.

Durante um bate-papo bem descontraído no "Papodereality" a bailarina foi colocada contra a parede. "Eva, você prefere passar mais três meses com a Aline, ou passar mais três meses com os gêmeos?", perguntou o apresentador.

A resposta, entretanto, impressionou a todos: "Com a Aline. Gente, é porque eu estou tão chocada ainda com os Joãos", revelou. Desacreditados, o comunicador perguntou o que teria acontecido com a relação dela com os brothers.

"Porque a Aline provoca, e eu vou provocar de volta. E os gêmeos eu fiquei bem impressionada, porque eles mostram, de certa forma algo, mas eu vi outra coisa [fora da casa], uns vídeo que eu fiquei assustada um pouco", revelou.

Nas redes sociais, os fãs do BBB 25 comentaram sobre as declarações da ex-sister. "Oxente, na vitrine não mandaram elas se afastarem? Ficou colada ainda porque quis", "Realmente, nada pior do que sofrer com quem não se espera", "A Renata sabia que era para se afastar, não se afastou e acabou se contaminando".