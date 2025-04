Parciais apontam sister como favorita para vencer BBB25 após saída de Vilma

O Big Brother Brasil está prestes a terminar! Com a semana turbo a todo vapor, as eliminações vêm surpreendendo o público e mexendo com as torcidas. Entretanto, após a saída de dona Vilma, na última terça-feira (1º), o favoritismo de um dos participantes aumentou consideravelmente.

Para quem pensou que seria Vinícius, se enganou. Apesar de ficar em evidência nos últimos dias, o baiano não ocupa a primeira colocação. De acordo com a "Enquete UOL", Renata é a favorita para levar o prêmio e sair milionária do programa.

No ranking, a bailarina aparece com 37,14% da média dos votos. Em segundo lugar, por incrível que pareça está Vitória Strada. A atriz conquistou um lugar no top 3 da atração, e segue com 28,67% dos votos. E em terceiro lugar está João Gabriel com 7,81% dos votos.

Confira a colocação dos demais participantes

4º lugar - Vinícius: 6,48%

5º lugar - João Pedro: 6,39%

6º lugar - Maike: 5,25%

7º lugar - Diego Hypólito: 3,56%

8º lugar - Guilherme: 2,59%

9º lugar - Joselma: 1,57%

10º lugar - Daniele Hypólito: 0,54%

Vale ressaltar que o programa deve chegar ao fim no próximo dia 22 de abril. Até lá, o público vai decidir movimentar ou não o ranking dos favoritos para levar o grande prêmio milionário da casa mais vigiada do Brasil.