Virgínia manda indireta após ser duramente criticada por comprar jatinho

Após ser alvo de críticas pela compra de seu novo jatinho, Virgínia Fonseca usou as redes sociais para se manifestar — ou ao menos, foi o que muitos internautas entenderam. Em um vídeo postado no TikTok, a influenciadora pareceu mandar uma indireta afiada sobre a polêmica. A gravação rapidamente viralizou.

“Infelizmente, não vou poder me importar! Preciso cuidar da minha família, das minhas empresas, dos meus investimentos, postar stories, gravar meu programa, treinar e manter unha e cabelo em dia”, afirmou Virgínia. O tom foi interpretado como uma resposta bem-humorada às críticas que tem recebido nos últimos dias.

O jatinho de Virgínia, avaliado entre R$30 a R$60 milhões, virou assunto nas redes não apenas pelo luxo, mas também pelo visual: a aeronave foi personalizada com desenhos da influenciadora ao lado do marido, Zé Felipe, e das filhas. Com capacidade para 13 passageiros, o avião é mais um símbolo do império construído por ela.

Apesar da celebração dos fãs, a compra do jato também gerou controvérsia. Internautas levantaram questões ambientais, destacando que jatinhos particulares podem emitir até 10 vezes mais gases poluentes que aviões comerciais. A crítica se somou à crescente cobrança por responsabilidade ambiental entre figuras públicas.

Mesmo com o burburinho, Virgínia segue firme e mantém sua rotina de postagens. A influenciadora não comentou diretamente a polêmica, mas o vídeo foi visto por muitos como um recado claro: ela continuará focada em seus negócios e na vida que construiu, independentemente da opinião alheia.