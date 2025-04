Pabllo Vittar revela cantada de homem famoso casado: 'Tesão'

Pabllo Vittar deixou o público com uma pulga atrás da orelha. Durante a sua participação no programa "Foquinha Entrevista", da "DiaTV", a artista confirmou que recebeu uma cantada de um homem famoso e casado. A famosa, no entanto, não revelou a identidade do sujeito.

Durante uma conversa descontraída com a apresentadora Fernanda Catania, Pabllo Vittar contou que sente "tesão" por homens comprometidos, especificamente, os que possuem aliança no dedo. Apesar das polêmicas declarações, a cantora disse respeitar pessoas nessas condições.

“Eu não sei o que me move. Se qualquer dia desses eu aparecer com a cara toda quebrada e careca… é porque eu amo um homem casado, mas eu super respeito!”, revelou o segredo aos risos com a comunicadora, e continuou com as confissões.

"O cara pode até ser solteiro, mas se ele colocar uma aliança no dedo, acabou. Acho que meu fetiche é com a aliança, não necessariamente com o casamento em si", contou a famosa arrancando sinceras gargalhadas de Fernanda.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações: "A galera que está achando ruim são aquelas mulheres que perdoam o macho e culpam sempre a outra pessoa que se envolveu", "Meu Deus! Que tristeza isso! Saudades de quando o caráter era uma virtude almejada por todos", "Antigamente o pessoal tinha vergonha de ser amante. Saudades de antigamente".