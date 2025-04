Andressa Urach deve abandonar a prostituição para investir na política

Nova vida, novos ares e nova profissão. Ao que tudo indica, Andressa Urach deve abandonar a pornografia para entrar de cabeça na política. Apesar de não afirmar se realmente deixará a vida de produtora de conteúdo adulto, a musa afirmou não querer mais depender do ramo pornográfico.

Nas redes sociais, a atriz pornô adiantou que não sabe qual partido irá representar. "Aos meus seguidores e às pessoas que gostam de mim e concordam com as coisas que eu acredito, gostaria que vocês me indicassem quais os partidos que vocês acham que eu devo fazer parte", iniciou.

Durante o discurso, Urach chegou a comentar sobre Bolsonaro. "Todo mundo sabe que durante muito tempo eu apoiei o Bolsonaro e eu respeito as decisões dele, porque eu já vivi dentro desse mundo religioso, mas não vou me moldar a nada nem a ninguém para caber em lugar nenhum", disparou.

Urach comentou que ainda não tem partido e revelou o motivo: "Ainda não escolhi o partido que pretendo ser pré-candidata para Deputada Federal por São Paulo e não queria ter que escolher lado nenhum. Mas infelizmente na política não é assim… só quero ajudar as pessoas e cumprir o meu chamado", disse.

Nas redes sociais os internautas apoiaram a ex-A Fazenda. "E deveria continuar ser de direita, você sabe o que é certo e o errado", "Sou tua fã e admiro tua coragem de falar o que muitos pensam e não falam e admiro teu coração que mesmo com tanta gente julgando ainda pensa em ajudar o próximo".