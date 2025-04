Ex-BBB Ariadna revela que fez programa com Theo Becker: 'Me pagou'

A ex-BBB Ariadna surpreendeu o público, nesta sexta-feira (4), após revelar que fez um programa com Theo Becker. Durante um bate-papo no podcast "Papagaio Falante", a primeira participante trans do Big Brother Brasil contou detalhes sobre a vida que levava na prostituição.

"A vida da prostituição não é fácil. Primeiro, que você não tem rotina (…) Você fica 24 horas voltado para aquilo ali. É claro que você consegue um dinheiro um pouco mais rápido do que alguém que trabalha normalmente, estuda, mas muitas vezes não é porque você gosta, é porque você precisa. Tem muitas histórias envolvidas, mas as pessoas só tendem a apontar o dedo", disse.

Aproveitando o gancho, Ariadna citou Theo Becker como exemplo. "Geralmente, as pessoas que apontam o dedo, são as mesmas que vão pagar. Isso aconteceu há muito tempo… Na época que saiu isso na internet, o Theo Becker falou: 'Ah, porque se isso aqui acontecer, as crianças irão se prostituir'. Eu odeio hipocrisia, então virei e falei: 'Ué, mas na época que eu me prostituía na Barra, você me pagou'", disparou.

Em seguida, Ariadna detalhou que Theo Becker chegou a cogitar processá-la caso persistisse expondo o suposto caso entre eles. No entanto, ela questionou como o ator poderia provar o contrário.

"Ele disse que ia me processar, ele não sabia que eu era operada, nada. Foi bem antes. Mas como ele vai provar que eu não fiquei e eu vou provar que fiquei? Mas naquela época, pra mim, isso foi uma hipocrisia do caramba", concluiu.