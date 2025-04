Júlia Gomes se pronuncia após polêmica com ex-Chiquititas

O imbróglio envolvendo o elenco da telenovela "Chiquititas" parece não ter fim. Dessa vez, Júlia Gomes se pronunciou e contou a sua versão a respeito das acusações sobre o seu comportamento nos bastidores do SBT. Diante dos fatos, a atriz de 23 anos concluiu que o mais importante é o amadurecimento do ser humano.

"Oi, gente, quero falar com vocês sobre algo que eu compartilhei recentemente no podcast. Me questionaram e eu me senti à vontade para dividir esse momento da minha vida, que foi difícil, porque foi uma realidade que eu vivi, foi uma dor que eu realmente passei", iniciou.

Sem citar nomes, ou entrar em mais detalhes, a influenciadora comentou sobre as particularidades de cada um. "Naquela época, éramos todos crianças, agíamos na impulsividade, como em qualquer situação, cada um carrega suas próprias dores e perspectivas", contou.

E seguiu com as declarações. "Toda história sempre tem dois lados e eu entendo que cada pessoa tem a sua vivência sobre o que realmente aconteceu. Mas o mais importante é que hoje todos nós amadurecemos muito, já somos adultos vivendo suas questões. Aprendi muito com essa experiência, sigo buscando evoluir sempre e é isso", concluiu.

Para quem não acompanhou, Júlia Gomes foi exposta por ex-colegas de elenco após afirmar que foi excluída na época das gravações da telenovela. Gabriella Saraivah chegou a afirmar que a jovem agia de forma fútil com os demais colegas da trama.