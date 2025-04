Luana Piovani alfineta Cauã Reymond em publicação de Mariana Goldfarb

Luana Piovani não para com as suas diretas e indiretas na web. Dessa vez, Cauã Reymond foi o escolhido da apresentadora. Nos Stories do Instagram, a ex-mulher de Pedro Scooby compartilhou uma publicação de Mariana Goldfarb e insultou o ator de "macho escroto".

Na postagem, Mariana Goldfarb comentava sobre relacionamentos abusivos. Luana, por sua vez, escreveu: "Famoso escroto, né? E tá aí, graças a falta de empatia da sociedade. Fingindo de bom", disparou a influenciadora sem medo de processo.

Vale ressaltar que, na última semana, a atriz veio a público comentar sobre o seu incômodo com as pessoas relacionarem as suas declarações na web ao seu ex, Cauã Reymond. "Não sou o tipo de mulher que premedita tudo antes de falar", iniciou.

"Pelo contrário, gostaria de ser um pouco mais racional com o que compartilho, porque muitas vezes pago um preço alto por ser espontânea e falar de forma livre. Mas é justamente por isso que não paro", disse a famosa.

"É muito incômodo quando escuto: 'Ela não superou', 'Supera, mulher'. Supera o quê? Quem tem que superar são as pessoas que falam esse tipo de coisa. Eu consigo trazer luz, esperança, coragem e afago através das minhas experiências de vida, sem recorrer a fofocas ou detalhes sórdidos, que são questões privadas e que não cabem aqui", concluiu.