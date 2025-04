BBB25: Parciais de paredão acirrado apontam eliminação chocante

A semana turbo no BBB25 está movimentando os ânimos do público e dos participantes. Após a eliminação de Dani na noite de ontem, a casa mal teve tempo de respirar e já enfrentou mais uma formação de paredão. O clima de tensão só aumentou com a nova berlinda tripla.

Dessa vez, estão na mira do público Diego Hypólito, Vitória Strada e João Gabriel. A disputa promete ser acirrada, especialmente após os últimos acontecimentos e estratégias dentro da casa. A formação relâmpago pegou todos de surpresa e já agitou as redes sociais.

As primeiras parciais das enquetes começaram a circular logo após o anúncio do paredão. Segundo os dados mais recentes, João Gabriel lidera como o mais votado para sair, com 58,4% dos votos. A diferença para o segundo colocado ainda é considerável.

Diego Hypólito aparece em segundo lugar nas intenções de voto, com 38,5%. Já Vitória Strada, apesar de estar no paredão, aparece praticamente fora de perigo nas parciais, com apenas 3,1% da rejeição do público. A atriz parece contar com grande apoio dos fãs.

Com a votação aberta e o público atento a cada movimento, o clima é de expectativa. Será que João Gabriel vai mesmo deixar a casa ou a tendência muda até o resultado oficial? No BBB, tudo pode acontecer — e o jogo segue pegando fogo.