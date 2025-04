BBB25: Renata cede ao charme de Maike e movimentam edredom

Maike e Renata no edredom - (crédito: Reprodução: Globoplay)

O clima esquentou no quarto do líder e Renata finalmente se rendeu aos encantos de Maike. Depois de semanas de provocações e olhares trocados, os dois movimentaram o edredom e agitaram a casa mais vigiada do Brasil. A aproximação surpreendeu até os brothers mais atentos.

Renata bem que tentou resistir, mas não conseguiu ignorar a intensidade do momento. Deitados juntos, ela murmurou um “para de me olhar”, mas Maike, confiante, se aproximou ainda mais. Com um sussurro envolvente e o toque da barba em sua orelha, o arrepio foi inevitável.

O clima de tensão se transformou em rendição quando Renata, mesmo tentando protestar, cedeu ao charme de Maike. “Você é irresistível”, disse ele. O momento foi quente, mas também carregado de emoção, mostrando um lado mais vulnerável dos dois participantes.

Na internet, os fãs do casal — que já estavam shippando há tempos — foram à loucura. A hashtag #Maiketa ficou entre os assuntos mais comentados da madrugada. Alguns internautas celebraram o momento, enquanto outros se dividiram sobre o impacto da relação no jogo.

Com o jogo afunilando, tudo pode mudar. Mas uma coisa é certa: o romance já virou um dos tópicos mais falados da semana, e, vale lembrar que, Maike esperava muito tempo por isso e, finalmente na festa passada, rolou um beijão.