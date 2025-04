Sabrina Sato comenta beijo de Maike em Renata e leva fecho de Vitória Strada

O beijo entre Maike e Renata continua rendendo assunto dentro da casa mais vigiada do Brasil. Dessa vez, na presença de Sabrina Sato o climão foi instaurado no BBB 25. A apresentadora, que esteve a convite da emissora para divulgar o seu novo reality, comentou sobre o novo casal do programa.

"Esses dois demoraram quanto tempo para beijar na boca? 80 dias? Gente do céu! Olha, Maike, hoje no Quarto do Líder eu quero só ver, hein? Vamos colocar um fogo aqui", comentou Sabrina Sato bem humorada e garantindo a diversão dos brothers.

O que a famosa não esperava era o desfecho vindo de Vitória Strada. A atriz aproveitou o momento para dar uma alfinetada no casal. "É que ele [Maike] tinha beijado outras bocas. Ele está na segunda temporada e eles já entregaram fogo no Quarto Sertão, eu vi!", disparou a sister.

Para quem não acompanhou, o nadador chegou a ficar com Giovanna Jacobina no início do programa. Maike ficou indeciso entre a veterinária e Renata. No entanto, a irmã de Gracyanne Barbosa não perdeu tempo e ficou com o bonitão.

Sem graça, Renata cortou o assunto e comentou sobre a mãe. "Dona Eulália deve estar em pânico em casa", disse. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da artista: "Na vida sou intrometido igual a Vitória", "Amo o jeitinho da Vitória. Bem espontânea e sem papas na língua".