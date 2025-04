Amanda Kimberlly detalha paternidade de Neymar e cita exclusão

Amanda Kimberlly repercutiu em mais uma polêmica envolvendo a paternidade de Neymar. Nas redes sociais, a modelo contou detalhes de como é a relação do craque e a sua família com Helena. A bebê de 8 meses é fruto de um breve relacionamento com o atleta.

Para quem não acompanhou, circulou um print na web onde a beldade nega que Neymar trata a herdeira com exclusão. "Não existe essa história que o pai da Helena exclui ela. Ele vem visitar ela. A família dele vem junto. Todo mundo se respeita. Todo mundo conversa", pontuou.

Em resposta ao perfil "Segue a Cami", Amanda confirmou que é verídico o print e explicou que as declarações eram referentes a um grupo de fãs que, no momento, estaria atacando a família do jogador. A modelo também afirmou que não admite ataques a nenhum dos envolvidos, principalmente as crianças.

"Quem realmente gosta de mim não faz esse tipo de coisa, ainda mais atacando crianças, algo que eu não compactuo de forma alguma. Usaram um print meu e espalharam como se fosse algo solto, sem contexto, mas, na verdade, era só um desabafo", escreveu.

Amanda concluiu que tudo se tratava de mais um desabafo por ser relacionada a ataques de haters envolvendo o atleta. "Um desabafo por mais uma vez me ver envolvida indiretamente em algo que não tem relação comigo e que não condiz com o que penso ou apoio", concluiu.