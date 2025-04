Aos 80 anos, astro de 'Round 6' é condenado à prisão por assédio sexual

O astro Oh Yeong-Su, de 80 anos, foi condenado à prisão por cometer assédio sexual. O caso ocorreu em 2017, o ator, que viveu o personagem 001 em "Round 6" foi sentenciado a um ano de prisão, na última quinta-feira (3).

De acordo com o portal coreano "Chosun", o crime aconteceu durante uma apresentação do artista no teatro, na cidade de Daegu. Tanto a vítima, quanto Oh Yeong-Su colaboravam na mesma companhia. Por meio de audiência, a promotoria detalhou o ocorrido.

“O réu é um veterano que atua no mundo do teatro há 50 anos, e este é um caso grave de assédio sexual contra uma jovem atriz promissora que acabava de entrar no mundo do teatro [...] O réu sabia que a vítima não seria capaz de falar sobre os danos que havia causado devido à sua falta de posição ou conexões no mundo do teatro”

A defesa, no entanto, negou as acusações. "O réu não cometeu a agressão sexual e, mesmo que tenha cometido, não pode ser acusado de agressão sexual forçada. A única evidência direta dos fatos da acusação é a declaração da vítima, mas ela é inconsistente e entra em conflito com os fatos e declarações objetivos, portanto, carece de credibilidade”.

A defesa ainda ressaltou que Oh Yeong-Su perdeu oportunidades no meio artístico devido ao ocorrido. "O réu perdeu tudo por causa deste incidente, mas, por favor, ajude-o a recuperar sua honra para que ele possa acabar com sua vida no palco”, concluiu.