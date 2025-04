Vale Tudo: Vazam imagens inéditas de gravação do atropelamento de Gilda

Será que ela está bem? Cenas do atropelamento de Gilda, interpretada por Letícia Vieira impressionaram o público. As imagens foram gravadas, nesta quarta-feira (9), para o remake de “Vale Tudo”. A jovem, que se despedia de Raquel, personagem vivido por Taís Araújo, foi "arremessada" para o alto.

No entanto, é possível perceber o carro se aproximando lentamente da personagem, garantindo a segurança e bem estar da atriz. No remake, Gilda auxilia Raquel com as vendas de sanduíches nas praias da cidade maravilhosa.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a cena coreografada pelos bastidores da trama: "Se vc perceber e ir pausando os trechos ela foi perfeita, começou com as mãos no capô pra amortecer, e quando ela cai ela toca primeiro os pés no chão depois se inclina caindo e amortecendo novamente com as mãos no chão. Ela realmente sabia o que estava fazendo!", escreveu um usuário.

"Essa atuação foi tão real que eu quase pulei no vídeo pra chamar o Samu! Entrega o Oscar, o contrato da Marvel e um plano de saúde completo para essa mulher!”, "Ela se jogou antes, repare que o carro para antes e ela se joga, muito boa a cena", "Aparentemente parece que o carro pegou mesmo".

Vale ressaltar que a novela estreou no último dia 31 de março. A trama reescrita por Manuela Dias tem recebido um bom retorno do público. O elenco conta com artistas como: Taís Araujo, Debora Bloch, Bella Campos, Paolla Oliveira, Renato Góes, Alice Wegmann, Humberto Carrão, Cauã Reymond e Carolina Dieckmann.