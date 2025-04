Deborah Secco quebra o silêncio sobre namoro com Dudu Borges

Deborah Secco fala sobre relacionamento com Dudu Borges - (crédito: Reprodução instagram)

Deborah Secco, de 45 anos, falou pela primeira vez sobre o seu relacionamento com Dudu Borges, de 41 anos. A atriz, que assumiu o namoro com o produtor musical em março deste ano, revelou detalhes sobre a personalidade do amado.

Deborah, no entanto, detalhou que optou em manter uma relação mais discreta. “Estou num momento de muita felicidade mesmo, em paz, mas preferindo me manter discreta", revelou a famosa, que em seu relacionamento anterior, expôs intimidades com o ex-marido Hugo Moura.

Além disso, Deborah deixou avisado que não irá contar muita coisa do romance. "Acho que Dudu é um cara muito reservado e sempre respeito muito o jeito que as pessoas escolhem viver e, mais uma vez vou fazer isso, então vocês não terão muitas informações sobre isso”, revelou em entrevista ao "Gshow".

Por fim, Deborah pontuou que está disposta a aprender com o amado. “Cada pessoa que cruza nosso caminho faz com que aprendamos e ensinemos também, não só no âmbito de relacionamentos amorosos, mas também de amizade. Sou uma pessoa muito interessada pelo outro, gosto muito de trocar mesmo”, concluiu.

Para quem não conhece, Dudu Borges é produtor musical, natural de Mato Grosso do Sul. No mundo da música, ele já atuou com grandes nomes como: Jorge & Mateus, Luan Santana, Gusttavo Lima, MC Daniel e o grupo Menos é Mais.