Grávida, Bia Miranda revela que vive relacionamento tóxico com Gato Preto

A relação entre Bia Miranda e Gato Preto continua repercutindo de forma negativa na web. Desta vez, a vice-campeã de "A Fazenda" revelou para os seguidores que vive um relacionamento tóxico com o influenciador, pai do seu segundo filho.

Nas redes sociais, a beldade, que está grávida de seis meses, foi criticada sobre o seu comportamento com o amado. Bia, no entanto, rebateu as declarações e revelou que fará Samuel Sant'Anna, nome de nascimento, assinar um termo permitindo toxidade na relação.

"Eu vou fazer o Samuel assinar um termo que aceite um relacionamento com toxidade. Ele também não é nenhum santo. Ele também é tóxico comigo. Então, não vem não! Aqui é um relacionamento tóxico", disparou a filha de Jenny Miranda.

na publicação, internautas comentaram sobre as declarações da neta de Gretchen. "Vai cuidar da sua vida mulher com seus filhos, faça a diferença seja luz", "Ela se transformou numa mulher vulgar, podendo se amar mais e se valorizar fica ai mendigando um amor tóxico é desrespeitoso".

Vale ressaltar que o casal já protagonizou inúmeras polêmicas nas redes sociais. A última, e mais recente, envolveu uma influenciadora que sofreu agressões por parte da famosa e do influenciador, em frente a porta de uma boate. A moça teria encostado no carro do casal e iniciado uma confusão no local.