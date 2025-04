Enquete BBB25: Rejeição cresce e brother deve ser eliminado no Paredão

O modo turbo da reta final do Big Brother Brasil vem deixando as torcidas em polvorosa. De acordo com as parciais, o 15º Paredão já tem um eliminado do BBB 25. Maike, Renata e Vinícius correm o risco de sair do reality na próxima quinta-feira (10).

Segundo a "Enquete UOL", Vinícius lidera o voto do público. Com 52,06% dos votos o baiano pode abandonar o sonho de ser um milionário. Em segundo lugar vem Maike, com 44,49% dos votos, o nadador segue na disputa para permanecer. Em último lugar está Renata, com 3,45% da média de votos.

A competição está cada vez mais acirrada, as eliminações estão acontecendo desde o último domingo (6). Somente nesta semana, Daniele Hypólito e João Gabriel foram eliminados do jogo. Para quem deseja acompanhar, a eliminação acontecerá logo depois da novela das nove, na TV Globo.

Como cada participante chegou no Paredão

Após ser indicado pelo líder Guilherme, a casa votou e Renata caiu na berlinda. Na sequência, rolou o contragolpe e Maike mirou em Vinícius. "Não faz sentido eu ter embates maiores aqui dentro, com outras pessoas, e nesse momento eu chamar a Del, por exemplo."

"Eu acho que tem que ser coerente, independente do resultado. Acho que é mais fácil chamar o Vinícius, porque ontem mesmo ele declarou que a gente vem trocando esse monte de coisa – veto, indicação pro paredão e tudo mais", disse o nadador.