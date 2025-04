Sônia Abrão detona Pitel no comando do 'Mesacast': 'Deu vexame'

Sônia Abrão não se conteve e comentou sobre a atuação de Pitel no comando do "Mesacast BBB". Segundo a apresentadora do programa "A Tarde É Sua", a influenciadora, que participou do elenco do Big Brother Brasil 24, "só deu vexame".

Durante a exibição do Jornal dos Famosos da "Leodias TV", as participações de Arthur Aguiar nas atrações da TV Globo foram questionadas pelos apresentadores. Sônia Abrão, no entanto, sugeriu que o ex-participante e campeão do reality do ano de 2022 atuasse no 'Mesacast' no lugar de Pitel.

"Eu queria que ele [Arthur] estivesse apresentando o 'Mesacast' invés de outros que participaram e que só deram vexame, que foi o caso da Pitel. O que ela está fazendo lá e o Arthur não? Essas coisas me revoltam", disparou a famosa.

Nas redes sociais, internautas concordaram com a jornalista em relação a desvalorização da TV Globo com Arthur Aguiar. "Arthur foi um dos melhores BBB que já teve. Inteligente, articulado, centrado", "Única que é sincera com as coisas. Fala o que eu queria falar no ao vivo".

"Arthur é maravilhoso mesmo. Adoraria ver ele aprendendo. Sobre a Pitel, não assisti, mas torço que seja bem sucedida", "O Arthur foi campeão. Ele é super inteligente, é ótimo e na oratória, sabe se comunicar! A Globo está perdendo porque iria dar muita audiência, é até bonito escutar ele falar".