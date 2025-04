Lucas Lima passa perrengue em shopping e faz revelação inesperada

Lucas Lima passou por um baita perrengue, nesta quinta-feira (10), no Shopping Iguatemi Campinas, em São Paulo. O músico usou as redes sociais para comunicar aos seguidores que ficou preso no local. O ex-marido de Sandy, contou de forma descontraída detalhes do episódio.

"Estou preso dentro do shopping. As portas estão todas trancadas, o elevador parou de funcionar e a escada de incêndio está sem maçaneta. Então, sorte que eu só estou com pressa. Se estivesse pegando fogo, eu estava morto", disse.

Por meio de nota, o shopping center garantiu que todos os sistemas emergenciais estão funcionando normalmente. Além disso, a assessoria do local concluiu que o famoso teria tentado usar a porta de emergência no sentido contrário, que não tem maçaneta.

Na ocasião, o estabelecimento afirmou que o famoso deixou o local em perfeita segurança. Momentos após tomar uma grande repercussão na mídia, Lucas Lima excluiu o vídeo dos Stories do seu perfil no Instagram.

Nas redes sociais, o público comentou sobre o momento inusitado. "E não era melhor gritar por um segurança? Sempre ficam seguranças andando naqueles carrinhos", "Um alívio ver alguém nas redes sem dentes meticulosamente alinhados e azuis de tão brancos", "O que ele estava fazendo que não viu que o shopping fechou".