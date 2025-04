BBB25: Parcial atualizada tem alto índice de rejeição após puxão de cabelo

O puxão de cabelo fez o jogo virar para Maike. Após uma grande repercussão na mídia, as parciais indicam um alto índice de rejeição e uma possível eliminação do nadador. Renata, Maike e Vinícius enfrentam o 15º Paredão do BBB 25.

De acordo com o "Votalhada", Maike lidera o ranking com 55% dos votos. Em seguida, Vinícius aparece com 40% da média dos votos. Em último lugar, longe da zona de perigo, está Renata com 5% do voto popular.

Para quem não acompanhou, na madrugada desta quinta-feira (10), o participante se envolveu em uma baita polêmica. Após digerir uma porcentagem de bebida alcoólica, o nadador agiu de forma alterada com Renata, com quem está ficando no programa.

Após agarrar, puxar os cabelos e até morder a sister, o brother foi advertido pela produção. No entanto, na web, Maike vem sendo detonado pela atitude com a bailarina, que chegou a reclamar algumas vezes com o participante.

Na rede X, antigo Twitter, os assuntos "Fora Maike" e "Maike Expulso" são os mais comentados da web. Ainda segundo rumores, o 15º Paredão poderá ser cancelado e Maike ser expulso do jogo ao vivo nesta quinta-feira (10) após a novela das nove.