BBB25: Vini debocha de Delma com promessa inusitada pós-reality: 'Bêbada'

Bastou a dispensa liberar um cooler de bebida alcoólica, para os confinados baterem asas e voarem! A última quarta-feira (9) foi agitada na casa mais vigiada do Brasil. Na área externa, Joselma resolveu fazer uma promessa para todos os telespectadores. Vini, no entanto, duvidou da dona de casa e divertiu o público.

Durante um bate-papo, Vinícius brincou dizendo que vai fazer campanha contra o tabagismo ao ver a sister fumando corriqueiramente. Joselma logo rebateu o baiano: "Se eu quiser fumar, eu fumo! Se eu quiser beber, eu bebo! E a liberdade tá aí", disse ela.

Em seguida, Joselma prometeu que vai parar de fumar quando sair da casa: "Que lá fora, eu possa mostrar as pessoas que a minha força de vontade, tudo o que eu vivi aqui nessa rede Globo...". Vinícius então brincou: "Bêba, bêba...".

Vale ressaltar que o baiano está enfrentando o 15º Paredão ao lado de Renata e Maike. O brother caiu na berlinda após um contragolpe do nadador. De acordo com as parciais, a disputa nesse Paredão estaria entre Maike e Vinícius.

Entretanto, após os últimos acontecimentos na casa, Vinícius caiu para segundo lugar e pode ter chances de continuar no jogo. De acordo com o site "Votalhada", o nadador aparece em primeiro lugar com 50% dos votos. Maike em segundo com 40% dos votos e Renata em último com 5% dos votos.

