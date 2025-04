BBB25: Enquetes surpreendem com eliminação inesperada

Hoje é dia de eliminação no BBB25 e a expectativa só aumenta após um sincerão eletrizante na noite anterior. O clima na casa está tenso e as redes sociais fervem com palpites e discussões acaloradas. A reta final do programa se aproxima e cada movimento dos brothers vira motivo de debate.

Na berlinda desta semana estão Guilherme, Renata e Delma, e as parciais já mostram um cenário disputado. A disputa entre Renata e Delma promete uma eliminação emocionante e surpreendente. Guilherme aparece como o menos votado e deve escapar com tranquilidade desta rodada.

À medida que o jogo avança, os nervos ficam à flor da pele. Cada gesto e cada voto pesa ainda mais na reta final. A pressão do público é intensa, e os participantes sentem o peso da exposição e das decisões por menores que sejam.

Segundo a parcial atualizada do BBB25, os números apontam o seguinte: Delma lidera a rejeição com 65,5% dos votos. Renata aparece com 30,6% e Guilherme, praticamente fora de perigo, soma apenas 3,9%. A diferença entre as duas primeiras indica um paredão acirrado.

Faltando pouco para a grande final, o jogo ganha contornos ainda mais emocionantes. A disputa está aberta e o público atento a cada detalhe. Hoje, mais um participante dará adeus à casa mais vigiada do Brasil — e o impacto será sentido por todos os que seguem na corrida pelo prêmio.