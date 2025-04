BBB25: Guilherme leva fora de Renata após afirmação sobre Aline

No BBB25, uma conversa entre Guilherme e Renata acabou rendendo um climão entre os brothers. O papo, que começou de forma leve, tomou um rumo inesperado quando Guilherme fez uma observação sobre a rivalidade com Aline. Segundo ele, alguns embates teriam favorecido a imagem de Renata no jogo. A sister, no entanto, não gostou nada da insinuação.

Guilherme comentou que a presença de Aline teve um papel importante no destaque de Renata na casa. “Eu acho, inclusive, que quem lhe deu esse protagonismo foi a própria Aline…”, disse ele, tentando justificar sua visão sobre o jogo. A afirmação, no entanto, soou como uma provocação disfarçada para muitos dos que estavam por perto.

Renata não deixou barato e rebateu na hora, com firmeza: “Eu não acho não. Ninguém me deu protagonismo, não, eu fiz meu protagonismo.” A sister ainda ressaltou que, por estarem em lados opostos, Guilherme não teve acesso completo ao que ela realmente faz no jogo. O fora foi direto e bem marcado.

A conversa gerou repercussão dentro e fora da casa, com fãs nas redes sociais divididos sobre quem tem razão. Enquanto alguns concordam com a leitura de jogo de Guilherme, outros aplaudem a postura de Renata em defender seu mérito. O clima entre os dois, que já não era dos mais tranquilos, ficou ainda mais tenso.

Em meio a uma reta final acirrada, cada fala e atitude ganha mais peso e pode influenciar diretamente na percepção do público. Renata mostrou que não está disposta a deixar sua trajetória ser diminuída. E Guilherme, com a resposta atravessada, sentiu o impacto de tentar reduzir o jogo de uma adversária forte.