BBB25! Indignada com Guilherme, Renata desabafa: "fiquei com raiva"

Renata desabafou com João Pedro após se sentir desmerecida por comentários de Guilherme. A sister não escondeu a indignação e falou com firmeza sobre sua trajetória no programa. “Eu não entrei aqui sabendo jogar não, aprendi no caminho”, declarou, orgulhosa do que construiu na casa.

Renata reforçou que ninguém lhe deu protagonismo, e que tudo foi conquistado por mérito próprio. “Deus me fez forte e corajosa”, afirmou, ao comentar que críticas sobre sua suposta “falta de rumo” no jogo são injustas. A sister fez questão de lembrar que assistir ao programa é bem diferente de vivê-lo. “Pode ver várias edições, mas estar aqui é outra coisa.”

João Pedro demonstrou preocupação com a possível saída da aliada. “Se você sair, lascou-se”, confessou, dizendo que já está se sentindo sozinho dentro do jogo. A relação entre os dois tem se fortalecido nas últimas semanas, e a possível eliminação de Renata deixaria um grande vazio para o brother.

Renata ainda reclamou sobre o julgamento de Guilherme em relação ao Paredão de Aline. “Nem queria ficar explicando… Mas véi, fica falando um negócio que nem sabe, toda equivocada a fala”, disse, claramente irritada. Para ela, o brother tirou conclusões sem conhecer os bastidores de suas decisões no jogo.

Encerrando o desabafo, Renata deixou claro que sentiu raiva ao refletir sobre o que ouviu. “Meio que desmerece a trajetória da pessoa!”, afirmou. A sister mostrou que, apesar dos embates, está em paz com o que viveu no reality e pronta para encarar o que vier — seja a permanência ou a saída da casa.